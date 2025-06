Une œuvre Teva Victor prend place dans les jardins de Paofai

Après plus de 2 ans de travail sur de la phonolithe, une pierre extraite à Mo’orea, l’artiste Teva Victor peut enfin exposer son œuvre d’art dans les jardins de Paofai. Avec technicité et minutie, les hommes du service Parcs et Jardins et d’une entreprise privée ont travaillé de concert pour poser ce chef-d'œuvre d’une tonne en toute sécurité.