Une œuvre NFT d’un artiste polynésien, exposée à Berlin

Il a d’abord créé une œuvre NFT « pour s’amuser ». Temoana Dodin, infographiste et motion designer de métier, est aussi et surtout artiste. Ses œuvres virtuelles ont une particularité : il y ajoute du mouvement.

Rapidement, les membres du Fenuaverse, premier métavers polynésien, s’intéressent à son travail. On lui propose d’exposer ses œuvres dans une galerie virtuelle… « Les gens ont pu acheter mes NFT, des œuvres purement artistiques, et parmi ces œuvres-là, il y avait des tableaux physiques, adossés à des NFT, c’est-à-dire que le public venait acheter un NFT et en contrepartie, il recevait la version physique de leur NFT qui était un tableau. Le NFT sert de certificat d’authentification au tableau ».

Toute première livraison de mon tout premier tableau adossé à un #NFT 🔥



Merci infiniment pour ton soutiens et ta bonne humeur 😊🙏 pic.twitter.com/l9ym36DY3u — temoana (@TemoanaD) June 6, 2023

Pour rappel, un NFT (Non fongible token, jeton non fongible) est un actif numérique fonctionnant sur une blockchain comme la cryptomonnaie. Mais, les NFT ont une caractéristique : le fait d’être unique. C’est en ce sens qu’ils peuvent servir à authentifier une œuvre, certifier de sa provenance et de qui la détient.

Le « métavernissage » auquel a participé Temoana a attiré l’attention d’un collectif d’artistes, NFTC (Now Free To Create). Objectif de ce groupe : mettre en avant et accompagner les artistes du Web 3. Une œuvre NFT de Temoana a été choisie pour être projetée, cette fois dans le monde réel, à Berlin.

« Un de mes NFT a été projeté sur le mur de Berlin à la East Side Gallery qui est une galerie en plein air avec 1.3 km du mur qui sert aux artistes pour venir exposer. Il y avait aussi le Bethanien, un ancien hôpital reconverti en maison d’artistes. »

Temoana participera très probablement à d’autres événements. « Je sais que le collectif va encore projeter dans différents endroits, confie-t-il. Peut-être à Tahiti, et dans certains festivals en France. »

Mais, il a aussi d’autres projets. L’artiste polynésien a réalisé une série de NFT, les Tikiz, dont la vente permettra de récolter des fonds et de financer la participation d’un enfant à la Saga… Une manière de faire le lien entre virtuel et monde réel.

Un livre a également vu le jour, à partir de sa collection « Dino Cloud », des NFT inspirés de la forme des nuages.

Pour découvrir et suivre le travail de cet artiste 3.0, rendez-vous sur son site Internet, et les réseaux sociaux.