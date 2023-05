Une nuit au musée de Tahiti et des îles le samedi 13 mai

Le programme :

Œuvres en ballades de Orama Nigou dans les jardins de Hiti.

« Œuvres en balade » est un concept d’expositions éphémères porté par Orama Nigou qui consiste à faire interagir ses créations textiles dans des lieux naturels. Une expérience artistique et poétique, qui permet à la fois de découvrir ses œuvres, mais aussi de donner vie au lieu.

C’est avec grand plaisir que Te Fare Iamanaha accueillera ces œuvres pour la nuit des musées. Le public sera invité à parcourir le jardin intérieur, entre 17h et 21h, en présence de l’artiste.

L’association des amis du musée proposera aux familles un livret pédagogique élaboré avec l’artiste afin de leur permettre de découvrir les œuvres cachées dans les jardins.

Déambulation de l’atelier lyrique du conservatoire artistique de la Polynésie française dans les jardins de Hiti, de 17h30 à 18h30.

Grâce au soutien du conservatoire artistique de la Polynésie française, sous la coordination de Peterson Cowan et avec la participation exceptionnelle de la violoncelliste, Maryse Castello, de l’Orchestre de Tours et Paris, L’Atelier lyrique proposera une déambulation * poétique, vocale et musicale dans les jardins de Hiti, de 17h30 à 18h30. Cette déambulation permettra notamment d’accompagner le parcours artistique créé par Orama Nigou.

* POÉTIQUE

(Baudelaire, 3 extraits des fleurs du mal),

* VOCALE

(Gounod / Fauré / Weber / Disney)

* MUSICALE

(violoncelle : Bach / Haendel…)

Conférence de l’anthropologue Frédéric Torrente sur les tāura, animaux totémiques protecteurs des familles polynésiennes, 18h à 20h – Salle de conférence

Les tāura étaient des esprits rattachés à un clan (symboles totémiques) apparaissant souvent sous forme d’un animal particulier. Ils étaient censés protéger tous les descendants, annoncer un événement imminent ou pouvaient parfois être dirigés pour détruire leurs ennemis. Les tāura sont l’équivalent des tuputupua aux Tuamotu, des pa’io’io aux Marquises, des ‘aumakua à Hawaii, des tīpua chez les Māori en Nouvelle-Zélande. Cette survivance de représentations religieuses anciennes illustre le rapport intime ancestral des Polynésiens aux espèces animales, en particulier marines.

La thématique des tāura, entre nature et culture, entre tradition et modernité, qui passionne les jeunes publics, permet de réveiller la transmission entre les générations.

Frédéric Torrente est anthropologue, chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, enseignant vacataire à l’Université de la Polynésie française et à l’ISEPP. Spécialisé en ethnologie polynésienne, il s’attache tout particulièrement à l’étude des relations qu’entretenaient les Polynésiens avec leur environnement dans leurs diverses dimensions, et à l’étude de l’histoire traditionnelle des archipels. Il est président de l’association VANANGA, Ethnosciences & Culture polynésienne qui mène notamment des actions de promotion et sensibilisation des publics scolaires et des jeunes dans ce domaine.

Visite en direct via les réseaux sociaux de la salle d’exposition permanente du Musée par la directrice, de 19h à 20h

Afin de permettre à un large public d’internaute, notamment dans les îles, de découvrir la nouvelle salle, la directrice de l’établissement proposera une visite en nocturne de la salle via les réseaux sociaux.

La salle restera ouverte normalement durant la journée de 9h à 17h, mais ne sera pas accessible en soirée.

Ouverture exceptionnelle de la boutique en soirée et braderie des livres de 17h à 20h

Renseignements au 40 54 84 35 ou [email protected]

