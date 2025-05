Une nouvelle fresque prend forme à Punaauia

L’onde de Taapuna se dévoile petit à petit. Au bord de la route et en face du spot de surf, le mur de la passerelle piétonne se pare de formes et des couleurs de la commune. L’artiste Sarah Viault a choisi de représenter une vahine dont la chevelure se prolonge en une vague dans l’océan. « Il y a des petits clins d’œil : j’ai mis des poissons en forme d’orange. Il y a un côté onirique que j’aime beaucoup apporter dans mes œuvres pour parler de la beauté de la nature. »

Cette nouvelle fresque murale est un projet mené par la municipalité de Punaauia. L’art urbain est de plus en plus employé pour embellir dans les communes, des façades d’immeubles ou des infrastructures comme des passerelles ou des tunnels. Les artistes peuvent ainsi exprimer tout leur talent sur des très grandes surfaces.

Un chantier comme celui-ci perturbe forcément la circulation selon les heures. Le projet sera terminé avant la date prévue du 1er juin. « Les automobilistes ne sont parfois pas très contents. Je m’en excuse et je vais faire au maximum. On est dans la phase d’embellissement. Ça prend bien forme et je pense que j’aurais terminé d’ici 4 ou 5 jours maximum. »

Dans le flot de véhicules, les automobilistes peuvent apercevoir en passant sous la passerelle des espèces marines colorées. Le street art, un choix pour transmettre un message : la vie océanique dans son ensemble reste fragile et elle doit être préservée.

De l’autre côté de la passerelle, c’est une planche de surf qui habillera un pilier. L’artiste sera accompagnée de jeunes de la commune pour peindre cette partie. Une surprise visuelle sera même à découvrir…