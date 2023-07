Une étude s’intéresse à la morphologie des premiers Maori de Nouvelle-Zélande

Pour rejoindre la Nouvelle-Zélande depuis Tahiti à bord de pirogues à voile, les premiers maori auraient dépensé de 3,3 à 4,8 fois plus d’énergie pour la thermorégulation que ceux effectuant un voyage de longueur similaire vers Hawaii. C’est ce qu’a estimé une équipe de chercheurs américains dans une étude publiée ce mercredi.

Des résultats qui tendent à nourrir une ancienne théorie selon laquelle les Polynésiens d’aujourd’hui ont une morphologie distinctive – grand, lourd et massif – , que l’on trouve plus fréquemment dans les populations vivant dans des latitudes plus élevées avec des climats plus froids.

Bien que la majeure partie de l’est de la Polynésie soit tropicale, le tiers sud, y compris la Nouvelle-Zélande, présente un climat tempéré, allant du chaud au frais. Les chercheurs estiment que cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles la région a été l’un des derniers endroits de la Terre à être peuplé (installation des Maori vers le XIIIe siècle).

« La question de base est de savoir à quel point cela serait difficile pour la physiologie humaine de naviguer hors des tropiques lors de ces voyages de longue distance, à travers des conditions environnementales bien plus difficiles que celles auxquelles ils étaient habitués » , rapporte l’auteur principal de l’étude et professeur agrégé de géographie Alvaro Montenegro à Ohio State News.

« L’avantage énergétique » des morphologies massives

Pour évaluer l’impact de la morphologie sur la dépense énergétique de la thermorégulation lors de ces voyages, les chercheurs ont utilisé les corps de femmes et d’hommes de trois types différents. Un type corporel ressemblait aux Polynésiens d’aujourd’hui, un deuxième était plus lourd, et le troisième avait un poids corporel plus élevé et une épaisseur de couche de graisse sous-cutanée supplémentaire.

Les chercheurs ont estimé combien d’énergie les voyageurs auraient dû dépenser pour maintenir leur température corporelle lors de la traversée de Tahiti vers la Nouvelle-Zélande. Ils ont ensuite comparé ce chiffre à ceux se rendant à Hawaii, pour lesquels ils estimaient une durée de 23 jours, proche des 25 jours que durerait le voyage en Nouvelle-Zélande.

Sur la base d’un voyage estival (moins énergivore qu’un voyage hivernal), chaque voyageur se rendant en Nouvelle-Zélande aurait ainsi eu besoin d’une moyenne de 965 calories supplémentaires par jour par rapport à ceux se rendant à Hawaii.

Si l’on considère que ce déficit était entièrement compensé par la combustion des graisses, les peuples se rendant en Nouvelle-Zélande perdaient en moyenne 2,7 kilos. Si elle était compensée uniquement par l’utilisation de la masse musculaire, la perte de poids totale supplémentaire pour tout le voyage était d’environ 6 kilos.

Les calculs du modèle ont montré que les voyageurs plus massifs perdaient moins de chaleur et bénéficiaient donc d’un avantage énergétique par rapport à ceux de plus petite taille. L’avantage était plus important chez les femmes. Selon cette étude, les femmes sont environ 31 % plus lourdes et les hommes 24 % plus lourds que les populations occidentales.

« Notre analyse ne peut pas prouver de manière définitive que les différences de taille que nous observons aujourd’hui en Polynésie sont dues au fait que les morphologies massives avaient plus de chances de survivre aux voyages initiaux et de coloniser la région, mais cela est certainement cohérent avec ce fait » , conclut le Pr. Montenegro.

L’étude est disponible ici.