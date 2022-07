Une délégation de Tahiti au 13ème Festival des arts des îles Marquises

5 heures du matin sur le quai de Fare Ute : il fait encore nuit que les familles de Fatu Hiva sont déjà devant le portail à attendre de pouvoir embarquer à bord du Tahiti Nui. Peue, valises, glacières de vivres, bouteilles d’eau… Elles sont prêtes pour la grande traversée. “Je suis émue car cela fait des années que je ne suis pas rentrée chez moi, sur mon île natale” confie Félicité Naheekua. “Je pars avec une équipe de 15 personnes en tout. On s’est préparé depuis février-mars. Au programme : découverte de la culture marquisienne, chasse, pêche, et bien-sûr le festival. (…) On espère que la traversée va se passer dans de bonnes conditions” indique Vahinetera Tahaai.

Quelques heures plus tard, les amarres sont larguées pour près de 3 jours de navigation. Au petit matin, Fatu Hiva se dévoile enfin. Les retrouvailles sont chargées d’émotion…

Ces moments de joie, de retrouvailles, font partie intégrante de l’ambiance du Matavaa o te Fenua Enata. Le Tahiti Nui est ensuite reparti pour récupérer les festivaliers des îles avoisinantes. D’ici trois jours, Fatu Hiva aura triplé sa population.