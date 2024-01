Une année pour célébrer l’œuvre d’Henri Hiro

Poète, écrivain, dramaturge, homme de combats et de convictions, Hiro Henri s’est éteint prématurément en mars 1990. Mais son œuvre lui a survécu et a façonné un pan de l’histoire contemporaine polynésienne.

« Les problématiques qui traversent aujourd’hui encore notre société polynésienne sont à peu de choses près celles dont Henri Hiro se faisait le chantre : la protection de notre environnement, les essais nucléaires, la perte de nos valeurs polynésiennes et avec elles des fondements mêmes de notre identité maohi », a souligné la vice-présidente, Éliane Tevahitua, vendredi, dans son discours marquant l’ouverture de ces célébrations.

Une allocution prononcée à Te Fare Tauhiti Nui sur le Paepae qui porte le nom de l’homme de culture : le Paepae a Hiro. Plusieurs membres de la famille de celui qui aurait fêté ses 80 ans cette année étaient également présents pour cet hommage.

L’ouverture de cette célébration s’est déroulée, vendredi soir, en présence des plusieurs membres de sa famille. (Crédit: Préisdence)

Durant un an, Te Fare Tauhiti Nui organisera divers événements pour raconter son histoire et son œuvre : une exposition itinérante intitulée « Hiro, fou ou visionnaire », la réalisation d’un clip vidéo accompagnant le dernier hīmene écrit et composé par lui, la réalisation d’un documentaire sur les maisons maohi, intitulé To ù fare au, avec le soutien de TNTV ainsi que la mise en scène de la pièce de théâtre « En Pleine Mer » qu’il avait adaptée.

Mais Henri Hiro sera aussi mis à l’honneur sur l’ensemble de la programmation annuelle de l’établissement comme le Heiva I Tahiti, le Hura Tapairu, le Heiva Taure’a, ou encore le Festival Parau Ti’amā.