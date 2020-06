Un village du Tiurai du 8 au 18 juillet

Le ministère de la Culture et de l’artisanat annonce la tenue prochaine de deux événements organisés par le Service de l’artisanat traditionnel et l’établissement Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture : le 26ème Heiva des écoles et le Village du Tiurai.

Le village du Tiurai

Ce salon artisanal, se déploiera dans les jardins de la Maison de la culture et autour du Paepae a Hiro. Programmé du 8 au 11 et du 15 au 18 juillet, l’événement mettra en lumière près de 36 artisans qui se relaieront dans le village pour mettre en valeur toute la richesse de leurs savoir-faire. Les visiteurs pourront découvrir des créations uniques autour de 5 univers de l’artisanat répartis autour du Paepae a Hiro : la bijouterie traditionnelle, mais aussi le tīfaifai et la couture, la sculpture et la gravure, la vannerie et – période oblige – les costumes de danse et accessoires. Le village, qui sera ouvert de 10h à 18h, permettra également au public de s’essayer aux gestes de la création artisanale sur ces mêmes thématiques.

Dans une dynamique de partage et d’échange, 5 ateliers thématiques (soit 1 par univers) seront proposés par les artisans à raison de 3 fois par jour. Les participants seront invités à s’inscrire au préalable via la page Facebook « Le village du Tiurai », ou sur place sous réserve de places disponibles. Le tarif de l’atelier est fixé à 500 Fcfp avec un nombre de places limitées. À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec sa création. Les samedis seront particulièrement festifs et dédiés à la mise en valeur des productions artisanales.

26e Heiva des Ecoles

Le Heiva des Ecoles, pour sa part, a bien failli ne pas se tenir cette année, impacté comme tant d’autres événements par la crise sanitaire mondiale. Cette 26ème édition aura lieu dans le Grand Théâtre et mettra à l’honneur 25 écoles. Cette participation importante des écoles montre à quel point le secteur était en attente d’un rendez-vous festif et donnant toute sa place à la culture.

Pour l’occasion, le Heiva des écoles se déclinera sur 8 soirées de prestation, du 8 au 11 et du 15 au 18 juillet 2020. Du mercredi au vendredi, chaque soirée mettra en lumière trois écoles tandis que le samedi deux séances distinctes de deux écoles sont prévues. La billetterie sera ouverte dès le 19 juin 2020 sur place et sur internet, afin de permettre aux familles et aux passionnés de spectacles de danse de s’organiser. Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées pour les deux événements, avec la mise à disposition de gel hydro alcoolique et le port du masque fortement recommandé.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



– Bilan du deuxième Comité de pilotage du Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE)

– Délégation pour le développement des communes : subvention pour les Gambier et Teva I Uta

– Une 3ème saison pour Ohipa Maitai, une émission dédiée à l’entrepreneuriat polynésien

– Nomination de Franco Lanza, en tant que représentant du personnel au conseil d’administration de la compagnie Air Tahiti Nui

– Attribution de subventions en faveur de l’Office Polynésien de l’Habitat

– Desserte aérienne de Maupiti par la compagnie Tahiti Air Charter

– Campagne de communication sur l’emploi « Ta Tatou ‘Ohipa »

– Subvention en faveur de l’association « Système Participatif de Garantie (SPG) Biofetia »

– Village du Tiurai et Heiva des écoles

– Projet de loi du Pays relatif à l’importation des médicaments, au médicament vétérinaire et à ses résidus dans les denrées d’origine animale