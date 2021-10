Un Tiki de Teva Victor expédié en Angleterre

Une tête imposante munie de yeux immenses et d’une bouche pulpeuse : le dernier Tiki de Teva Victor incarne tous les ingrédients du tiki marquisien. À la demande de son acquéreur, un collectionneur anglais, l’artiste a poussé plus loin le côté abstrait de son œuvre : “Il y a deux facettes totalement différentes. Une avec un oeil réaliste et cette bouche, et une autre avec des lignes différentes”.

De la recherche de la pierre à son acheminement à l’atelier, deux mois de travail ont été nécessaires pour arriver à ce résultat : “C’est une phonolite, une pierre de Moorea que je suis allée chercher là-bas”.

Pour le sculpteur, c’est la 20e œuvre de grande envergure à trouver des acquéreurs à l’étranger. Celle-ci devrait partir pour l’Angleterre d’ici le mois de décembre. En attendant, Teva Victor finalise déjà son futur projet, le portrait de son père, Paul-Emile Victor. En attendant le feu vert du maire de Bora Bora, il sera exposé sur le quai de Vaitape avec deux autres pièces sur la Guerre mondiale et le navigateur Alain Gerbault.