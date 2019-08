Un premier festival de soul & jazz international à Tahiti

En tête d’affiche de ce festival de musique, la chanteuse de jazz de renommée mondiale Dee Dee Bridgewater, également connue pour ses chansons soul. L’artiste sera accompagnée par ses propres musiciens. Avec elle, un groupe français de chanteuses a capella les Glossy Sisters, mais pas seulement. Le trompettiste américain Theo Croker et le pianiste martiniquais Alain Jean-Marie seront aussi de la partie.

La soirée d’ouverture réservée aux partenaires de l’événement aura lieu à l’hôtel Manava à Punaauia. Les deux autres concerts sont prévus dans les jardins du musée de Tahiti et des îles en compagnie du Big Band de jazz du conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), dirigé par Stéphane Rossoni.

Ce festival international a pour but d’assurer la promotion du jazz et de la musique soul en Polynésie et dans le Pacifique insulaire. Il portera également une empreinte écologique très forte, voulue par son producteur, la société 2DZ Productions. “On va sensibiliser les gens à l’environnement. Ce n’est pas juste leur dire qu’il ne faut plus faire ci ou ça, mais leur dire : ‘regardez, c’est mieux de faire comme ça. Essayez de faire comme ça parce que c’est simple de le faire’. On donnera aussi la parole aux associations qui œuvrent un peu dans l’ombre. (…) Il y a du public lors d’un festival, et on profite de leur présence pour les mettre en contact avec les associations” a expliqué Fred Dubuis, organisateur du Tahiti Soul Jazz Festival.

Le CAPF organisera par ailleurs une série de Master classes gratuites, ouvertes au public avec les artistes.

Plus d’infos sur le site internet du festival.

Billets en vente chez Magic city Faa’a et Papeete, et le site internet Fenua Moove.