Un podcast pour la promotion des artistes polynésiens

Ce programme de résidence d’artistes résulte d’un partenariat entre le ministère de la Culture, le Haut-commissariat, la Cité internationale des arts et la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Il s’inscrit dans le cadre de la convention État-Polynésie française du 17 mars 2017 relative à la culture, l’objectif de cette opération étant de permettre aux artistes polynésiens d’effectuer des séjours de 3 à 4 mois dans la capitale en résidence d’artiste. Cette expérience leur a ainsi permis de faire le plein d’expositions, de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure marqué par des rencontres mensuels et entretiens individuels et d’expérimenter de nouvelles techniques au sein des ateliers-logements mis à leur disposition dans le quartier du Marais.

Le grapheur Abuze a également pu créer une fresque, dénommée “Firi Anoihi”, sur l’un des murs de l’établissement, en reprenant les éléments propres au fenua tels que le “peue” ou le requin marteau.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le ministre a également pu rencontrer les artistes et visiter l’atelier de Tahe, qui participera avec Taina, Abuze et Tafé à la FIAC, l’un des événements artistiques parisiens majeurs pour la scène contemporaine. Ils ont également évoqué avec le ministre les différents événements auxquels ils ont pu participer ainsi que les difficultés qu’ils ont pu rencontrer. Un bilan plus exhaustif sera effectué à leur retour à Tahiti, mais l’expérience s’avère positive, pour les artistes, mais aussi pour les équipes de la Cité Internationales des Arts de Paris.

Un podcast à partir du 20 octobre

En marge de cette expérience, le ministère de la Culture a souhaité produire un podcast, “Carnet d’artiste”, dont les 6 épisodes ont pour objectif de suivre cette expérience. Ce média, de plus en plus apprécié en métropole par les sphères culturelles, permettra ainsi de participer à la promotion des artistes polynésiens. Le label Tahiti Podcast a été missionné pour réaliser cette émission, qui peut être découverte sur toutes les plateformes d’écoute en ligne. La diffusion du podcast débutera le 20 octobre.

Cette première expérience de résidence d’artiste sera renouvelée puisque ce partenariat a été conclu pour une durée de 3 ans. Les détenteurs de la carte d’artiste professionnel peuvent dès à présent prendre contact avec la Direction de la Culture et du Patrimoine pour avoir plus d’informations sur la poursuite du programme en 2022.