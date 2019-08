Un ouvrage sur Hiroshima à la médiathèque de la Maison de la culture

Le livre “La Vieille dame d’Hiroshima – éducation à la paix” a été conçu initialement, en 2005, en japonais par Nanao Kamada, docteur en médecine spécialisé en hématologie, professeur émérite de l’Institut de recherche médicale de la radioactivité des bombes nucléaires à l’université d’Hiroshima et directeur d’un centre d’accueil des victimes des bombardements atomiques au Japon. Le livre a été traduit en français et imprimé en 1 000 exemplaires au Japon à l’attention de la Polynésie française. Destinés en priorité aux élèves des collèges et des lycées du fenua, ils ont été diffusés gratuitement dans les établissements du secondaire en priorité.

Ce don fait suite à un accord pris en juillet 2016, à Tahiti, entre Tadatoshi Akiba, président de l’association “Archiving Network for Cultural Diversity”, ancien maire de Hiroshima et fondateur du réseau mondial “Maires pour la Paix”, et Bruno Barrillot, ancien délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, décédé le 25 mars 2017 à Tahiti.

Désormais disponible à la médiathèque de la Maison de la Culture, ce document de 112 pages est articulé autour de 45 questions. Les réponses se partagent entre des témoignages de ce qu’ont vécu les victimes du bombardement d’Hiroshima, des faits et des documents historiques sur les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki et des explications scientifiques et médicales sur les impacts de la bombe nucléaire et de l’irradiation sur la santé humaine.

Le but premier de ce livret est d’honorer, à travers le récit des souffrances des Hibakusha (terme japonais qui désigne les victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki), un devoir de mémoire, de transmission aux nouvelles générations et d’éducation à la paix. Il dresse également un état des connaissances scientifiques sur les effets sanitaires de l’irradiation.

PRATIQUE :

Médiathèque pour adultes de la Maison de la culture

Du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures

Vendredi de 8 heures à 15 heures

À partir du lundi 19 août :

Du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures

Vendredi de 8 heures à 16 heures

Renseignements au 40 544 544 / 40 544 546