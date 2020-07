Un mini heiva pour fêter le mois de juillet à Papeete

Ce n’est pas la crise sanitaire mondiale qui gâchera ce mois de juillet synonyme de fête au fenua. Pour surmonter cette période trouble, un mini Heiva s’est installé dans la capitale. Une première organisée par l’association Papeete centre-ville : « Le Heiva officiel étant un peu réduit, on s’est dit qu’on allait permettre aux artistes de s’exprimer et puis ça permet d’animer le centre-ville », explique Guy Loussan, président de l’association Papeete centre-ville

Promenade de Nice, une dizaine d’artisans ont pris place pour la journée. Une belle occasion de se faire connaitre.

La Promenade de Nice, le quartier du commerce mais aussi le parvis de la Cathédrale… ce mini Heiva permet également aux artistes de se produire le temps d’un concours sous les yeux du public enchantés de voir la capitale s’animer.

Les organisateurs prévoient de reproduire l’événement chaque année : « On a fait assez vite compte-tenu du confinement et de la covid (…) On a fait un appel via un réseau social (…) C’est fait comme on dit « à l’arrache » mais l’année prochaine on s’organisera un peu mieux.(…) c’est une manière de faire revivre la ville après ce confinement qui a été très dur pour les commerçants« , assure Guy Loussan.