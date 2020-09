Un lycéen de Uturoa remporte le 1er prix des Collectivités d’outre-mer au concours « Poésie en liberté 2020 »

Une fierté pour l’établissement, le corps enseignant et la direction qui, ce vendredi matin, ont organisé une cérémonie en l’honneur du lauréat. « J’ai connu dans ma vie ce sentiment de jalousie, d’une grande puissance. En fait, je suis quelqu’un qui ressent très fort certaines émotions, et quand je laisse défiler mes souvenirs parfois, c’est celui-là qui m’est revenu avec le plus de force, donc je me suis dit que j’allais commencer par celui-là qui m’inspirait le plus » a expliqué Tearotua Hue, qui aimerait plus tard écrire une recueil.

Le poème « Jalousie » de Tearotua Hue sera publié dans une anthologie annuelle comprenant les meilleurs poèmes reçus lors du concours, et l’ouvrage sera exposé à la Sorbonne. La cérémonie de remise des prix se fera officiellement à Paris au mois de novembre, où le jeune lauréat espère se rendre.

Pour rappel, en 2019, c’est Rarahu Chin Ah You, élève en première au lycée polyvalent de Taaone, qui avait remporté ce prix.