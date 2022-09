Un groupe marquisien à la coupe du monde de football au Qatar

Le groupe de la Terre des Hommes a été sélectionné par le CIOFF, le Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels. Ces danseurs et musiciens ont rodé leur spectacle et recueilli des fonds ce week-end, au restaurant Captain Bligh.

Ils devraient s’envoler le 24 novembre et se produire sur place trois jours plus tard. Leur déplacement sera entièrement financé par le Qatar.

Fondé en 2011 par Kana Hikutini, ce groupe est structuré autour d’une famille puisque son fils Lywaii, également tatoueur, est le chef des danseurs et son fils Cédrik le chef de l’orchestre.

Kaipeka ote Kaikaiana se peaufine son show avant le Qatar – Photo Mike Leyral

“Le but de notre groupe est de faire voyager notre culture, montrer qu’à l’autre bout du monde il existe des îles, une culture incroyable à partager, confie Cédrik Hikutini à TNTV. Notre but est aussi de pouvoir donner la chance à de jeunes Marquisiens, qui peut-être n’ont jamais voyagé, d’un jour prendre l’avion et partir voir de nouveaux pays, toujours par le biais de la culture“.

En onze ans d’existence, le groupe s’est déjà rendu en métropole, en Nouvelle-Zélande, au Chili et plusieurs fois à l’Île de Pâques. Mais ce spectacle au Qatar revêtira probablement une autre dimension, la coupe du monde de football attirant l’attention médiatique de toute la planète.