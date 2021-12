Un Fifo 2022 en ligne, et en présentiel du 5 au 13 février

Du 5 au 13 février 2022, le festival international du film documentaire océanien (Fifo) proposera 17 films hors compétition, 9 courts-métrages documentaires et 10 courts-métrages de fiction. À ceux-là, s’ajouteront 12 films documentaires présentés en compétition à un jury international d’exception.

À la tête de ce jury : le président du Musée Quai Branly-Jacques Chirac Emmanuel Kasarhérou. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il a été notamment directeur général du Centre Tjibaou et a été fait chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2011, promu Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2016. il est le premier océanien à la présidence du jury du Fifo.

Six autres personnalités font partie du jury du Fifo : la productrice et réalisatrice australienne Hollie Fifer, la responsable du département de développement Māori à la New Zealand Film Commission également esponsable des acquisitions et chargée de production pour Māori TV et TVNZ Kathryn Graham, la productrice et directrice exécutive du Festival International du Film de Hawaii Beckie Stochetti, mais aussi trois polynésiennes : Virginie Tetoofa, réalisatrice et productrice, Heiura Itae Tetaa auteure, journaliste et productrice. Et enfin, Tepiu Bambridge, directrice éditoriale de Polynésie la 1ere.

Quatre prix seront décernés par le jury international du festival parmi les 12 films présentés en compétition. À ceux-là s’ajoutent le prix du public qui récompensera le documentaire préféré des spectateurs parmi les films en compétition et hors-compétition. Les prix du meilleur court-métrage de fiction et du meilleur court-métrage documentaire, désignés par un vote des spectateurs, viendront compléter le palmarès du Fifo 2022.

Un cahier des prix qui retrouve son envergure d’usage avec 7 prix qui récompenseront les films de la sélection officielle du Fifo 2022, dont 3 seront choisis par le public.

Les films en compétition



Les films hors compétition

Les courts-métrages