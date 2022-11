Un festival de hip hop à Tahiti, Demi Portion comme parrain

Le premier Hip Hop Tahiti Fest se déroulera sur deux journées. Vendredi 25 novembre, place aux artistes pour une soirée Open Mic, Breakdance contest et Battle hip hop au Urban café à Papeete.

Les MCs et danseurs locaux ont jusqu’au 22 novembre pour s’inscrire au concours. Ils se produiront sur scène devant un jury et le parrain de l’événement, l’artiste Demi Portion.

Rachid Daif de son vrai nom, est un artiste originaire de Sète dans le sud de la France. Il a collaboré avec des grands noms tels que IAM, Grand Corps Malade BigFlo & Oli ou encore Féfé.

Au fenua, il enregistrera des séquences de son passage qui seront incluses dans un documentaire retraçant sa tournée mondiale débutée ce mois-ci.

Lors de la soirée du 25 novembre, le gagnant de chaque catégorie remportera un lot de cadeaux d’une valeur de 100 000 Fcfp et pourra se produire sur la grande scène de la seconde journée du festival en clôture de l’événement.

Le vendredi 2 décembre, les artistes feront le show cette fois au Meherio. Une oeuvre géante sera également réalisée tout au long de cette soirée.

Enfin, une troisième date est prévue pour les Raromatai. Demi Portion se produira à Bora Bora le 26 novembre.

PRATIQUE

Vendredi 25 novembre au Urban café

Déroulé de la soirée:

18h: Ouverture des portes – Warm up T-UNIT

19h: Breakdance Contest

20h: Interlude DJ

20h30: Concours OPEN MIC

21h30: Show Case DEMI PORTION

22h00: After Live ESTEBAN B

00h30: Fin de soirée



Tarif de la soirée:

Prévente à 2 000 Fcfp incluant une boisson

Sur place à 2 500 Fcfp incluant une boisson

Points de ventes :

Smart store Centre Vaima

Istore Faaa

En ligne sur www.purpletahiti.com



Samedi 26 novembre au Récif à Bora Bora



Déroulé de la soirée :

21h : Ouverture des portes

23h : Warm up T-UNIT

00h00 : Live DEMI PORTION

01h15 : After Live T-UNIT

04h00 : Fin de soirée



Tarif de la soirée :

Prévente à 2 000 Fcfp pour les 100 premiers ensuite 2 500 Fcfp

Sur place à 3 000 Fcfp

Points de ventes :

Le Recif par tel 87744343 ou 87334212 ou par MP sur la page FB

NIGHT CLUB LE RECIF

En ligne sur www.purpletahiti.com



Vendredi 2 décembre au Meherio



17h : Ouverture des portes – Warm up HOWAITO

19h : Vainqueur OPEN MIC Part 1 – DJ KENZO

Vainqueur BREAKDANCE Contest Part 1 +

Presta des B Boys pros de la place

19h30 : Interlude Scratch Set par DJ KENZO

19h45 : Live Artistes Locaux:

ORIGINAL FOOLS aka DIDJELIRIUM

RCK

21h15 : Live DEMI PORTION

22h15 : After Live DJ DJ OFFISHAL



Tarif de la soirée :

Prévente à 3 000 Fcfp pour les –25 ans et 3 500 Fcfp en tarif normal

Sur place à 4 000 Fcfp

Points de ventes :

Smart store Centre Vaima

Istore Faaa

En ligne sur www.purpletahiti.com

Enfin un pass pour les 2 soirs sera également proposé uniquement en

prévente au tarif de :

4 500 Fcfp pour les –25 ans et 5 000 Fcfp en tarif normal

Pass disponibles également dans les points de vente et en ligne.

Attention carte d’identité à présenter pour les –25ans lors des soirées sous

peine de refus d’accès.