Un concert de la femme le 8 mars à Pirae

Du ori tahiti à la musique classique, en passant par un concert Rapa… c’est ce que prévoient les organisateurs du concert de la femme cette année. L’événement doit permettre de recueillir des fonds pour soutenir des actions sociales et médicales : des programmes de formation au centre Te Pu O Te Hau, des ateliers de confiance en soi pour les jeunes filles au centre de Paea le Tiai Nui Here, et la recherche sur les maladies cardiovasculaires…

PRATIQUE

12e concert de la femme

Vendredi 8 mars à 19h15

Mairie de Pirae.

Billets en vente Conservatoire et sur place. Tarif : 2000 Fcfp