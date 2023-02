Carole et Florent Atem, tout deux maitres de conférence, organisent un colloque international sur les mémoires de Ariitaimai, descendante des derniers chefs historiques de la dynastie du clan des Teva.

Des spécialistes internationaux, chercheurs locaux et descendants de Ariitaimai participeront à l’événement. Ces derniers dévoileront à l’occasion de ce colloque des éléments extraits de leur patrimoine familial, “jusqu’à présent absents de l’historiographie polynésienne”, annoncent Carole et Florent Atem.

Les intervenants présenteront le résultat de leurs plus récentes recherches sur la personnalité de Ariitaimai et son statut de grande dame de la société polynésienne, son rôle politique qui a déterminé le cours de l’histoire de son pays.

Le colloque aura pour centre les Mémoires de Ariitaimai, de l’historien Henry Adams. “La genèse des mémoires et la technique narrative utilisée par l’auteur” seront également évoquées durant ce colloque indiquent les organisateurs.

Quatre professeurs en provenance d’universités du continent nord-américain et une de l’Université de Hawaii – Mānoa seront présents.

Le colloque fera l’objet d’une restitution en langue tahitienne à Papara, le fief des Teva, à l’attention des membres descendants des Teva, qui ne maîtriseraient pas (ou peu) les langues française et anglaise, ou ceux qui n’auraient pas eu la possibilité d’assister au colloque. Objectif de la démarche : “établir un véritable pont entre chercheurs du plus haut niveau et la population directement concernée par l’épisode historique étudié”.

Enfin, une exploitation ultérieure des travaux du colloque devrait permettre une “réflexion sur l’adaptation des manuels scolaires”.

PRATIQUE

Colloque Henry Adams et les mémoires de Ariitaimai

Du 27 février au 2 mars

Université de la Polynésie