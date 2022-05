Un air de reggae avec Jahneration à Tahiti et Moorea en juin

Jahneration, ce sont deux français passionnés. Le groupe formé en 2009 s’est produit sur des petites scènes comme dans de grands festivals et même à l’Olympia en mars dernier.

Pour leurs deux soirées au fenua, le duo sera accompagné de DEMKAZ, un groupe Dub Electro, à découvrir, et de plusieurs artistes locaux : DJ Atomi, Own Mission, Shashamane et Aremistic et Birdking.

L’événement est organisé par la toute nouvelle société Purple Tahiti.

PRATIQUE

Jahneration en concert

Vendredi 10 juin

Brasserie Hoa

À partir de 16h



Samedi 11 juin

Green Pearl Moorea

À partir de 19h