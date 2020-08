Un accès facilité à la médiathèque de la Maison de la culture pour les enfants issus de milieux défavorisés

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des démarches entreprises par le ministère de la Culture en faveur de la démocratisation de l’accès à la culture et plus largement dans celle initiée par la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) pour les mesures d’aides sociales.

Dans les faits, chaque année un budget spécifique sera alloué à l’établissement (2 millions de Fcfp) pour permettre à des enfants de prendre part aux activités mises en place par les équipes de la Maison de la culture.

Afin d’identifier les enfants à soutenir, la Maison de la culture prévoit de conclure des partenariats avec les différents acteurs sociaux (affaires sociales, associations, établissement scolaires, etc.) pour déterminer les conditions d’attribution des cartes d’abonnement et des inscriptions aux cours et ateliers de vacances.

Par cette initiative, la Maison de la culture entend favoriser l’épanouissement de l’enfant au moyen de la lecture, de la découverte, de l’expérimentation et de l’échange dans un espace adapté et ouvert à tous.

