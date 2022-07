En images : foule à la course des porteurs de fruits aux Tū’aro mā’ohi

En ce jour de fête nationale, juste après le défilé militaire, une pesée d’un genre particulier est effectuée dans les jardins de Paofai, celle des fruits locaux fixés sur leur support (les charges) remettant à l’honneur, après deux ans d’absence, les Tu’aro Ma’ohi, ces sports traditionnels de la fédération du même nom, avec une participation d’athlètes venus des archipels de Polynésie, de Californie et d’Espagne, ainsi qu’un public venus en masse assister à une des plus emblématiques des épreuves : la course des porteurs de fruits.

Des jardins de Paofai qui pour la première fois depuis deux années d’interruption événementielle voient leur occupation noire de monde sous un splendide couché de soleil, c’est en présence de miss Tahiti et de ses dauphines que la remise des prix laisse place à une prestation de la troupe des Tamariki Poerani ainsi que celle de nos amis kiwis venus spécialement de Nouvelle-Zélande. Les prochaines épreuves (javelot, levé de pierre, lutte, coprah, grimper de cocotier) auront lieu ce week-end au Parc Vairai de Punaauia.

Le déroulé des courses, présenté par Carlos Schmidt et conduit par Enoch Laughlin de la fédération Tu’aro Ma’ohi, est le suivant :

Jeune (Feia Api) et des charges de 15 kg, les Master en 30 kg puis Vahine avec 10 kg suivi de la catégorie Open Tane en 15 kg, Tu Hou en 30 Kg et enfin la très attendue Aito et ses 50 Kg. Avec plus de 200 concurrents, le pari de la fédération de les convaincre en leur offrant leur charge est réussi.

Les résultats complets :

Feia Api 15 kg :

Tauhere Pirato (3’44)

Wanderlei Morohi (3’56)

Teamanu Teauroa (4’10)

Vahine (-35 ans) 10 kg :

Tania Raharuhi (4’37)

Nadine Katene (4’39)

Ragihei Tetua (4’59)

Vahine master (+35 ans) 10 kg :

Titaua Baup (3’05)

Vaimiti Maoni (3’13)

Nita Haorea (3’32)

Tu Hou Master 30 kilos :

Clarck Temehameha (4’14)

Abraham Madeddu (4’17)

Steeve Maruae (4’18)

Open tane 15 kg :

Temarii Buillard (3’45)

Eugène Raurahi (4’01)

Puatai Hikutini (4’12)

Tu Hou 30 kg :

Raihauanii Mama (5’11)

Eri Tautu (5’21)

Vahirua Rupea (5’22)

Aito 50 kg :

Ruanuu Hatitio (5’55)

Akui Chung (5’59)

David Tetuira (6’19)