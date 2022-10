Tourisme : La Polynésie primée par les lecteurs du Condé Nast Traveller

Dans ce classement, la Polynésie française a notamment été classée “pays le plus accueillant au monde” (Friendliest countries in the World), devant la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Une place de choix pour le fenua, qui a fait de son accueil une image de marque qu’elle véhicule à travers le monde.

À noter que le paquebot Paul Gauguin se classe 2ème de la catégorie “meilleure compagnie de croisière” de moins de 500 passagers. En outre, la destination a hissé cinq de ses hôtels dans les 15 meilleurs “resorts” de la zone Australie et Pacifique Sud. Sur ces cinq hôtels, quatre se situent sur l’île de Bora Bora, le dernier sur l’île de Moorea.

Le Condé Nast Traveller est un magazine de voyage de luxe destiné aux voyageurs haut de gamme, édité dans la Big Apple. L’an dernier, la Polynésie avait déjà été plusieurs fois primée par le magazine américain Travel + Leisure.