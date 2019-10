Théâtre : la pièce Carmen au Grand théâtre samedi

Une seule guitare et 4 comédiens sur scène, c’est sûr on n’est pas à l’Opéra, mais c’est bien l’histoire de la bohémienne Carmen qui est jouée… Non sans actions et sans humour ! “Les gens connaissent beaucoup l’opéra mais personne ne connait la nouvelle de Prosper Mérimée donc j’ai voulu l’adapter avec humour en intégrant les plus grands airs de l’opéra. (…) Avec fantaisie, en reprenant du classique”, explique Christophe Delort, adaptateur et comédien.

Et ça fonctionne ! Quatre comédiens se partagent pas moins de 15 personnages. Le public est séduit… “Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et c’était un très bon spectacle On a beaucoup ri, il y a eu du suspense, de la passion”, raconte un spectateur. “Ils chantent très bien, c’est très bien écrit et on rit plus qu’on ne pleure”, confie une autre.

Car Carmen c’est avant tout l’histoire d’un drame, d’un amour impossible : “Ça se termine mal mais finalement d’une manière tout à fait décalée et du coup on passe un moment… nous on s’éclate sur le plateau, vraiment.”

Le partage des acteurs est énorme. Une occasion rare à Tahiti de voir ou revoir un grand classique certes, mais complètement déjanté.

PRATIQUE

Carmen

Grand théâtre de la Maison de la culture

Samedi 19 octobre



Tarifs



– Adulte : 4 500 Fcfp

– Moins de 18 ans : 3 500 Fcfp

Accès à partir de 8 ans

(Frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne)



Billets en vente dans les magasins Carrefour et sur ticketpacific.pf