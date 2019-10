The Voice Kids : Natihei qualifié pour la grande finale

Lors de la demi-finale de The Voice Kids qui avait lieu ce soir, Natihei, le protégé de Jenifer, était en compétition avec le rappeur Esteban, Lola la diva et Justine l’hyperactive. Il a choisi d’interpréter : “Never Enough” de Loren Allred (du film “The Greatest Showman”). “J’ai choisi ce chant parce que j’aime bien chanter les chansons d’amour. Je n’ai jamais été amoureux. Mais pour bien chanter cette chanson d’amour, je pense à tous ceux qui se sont séparés et qui reviennent ensemble. (…) Cette chanson, elle est difficile quand même. Ce soir, je respire et j’envoie !” explique le garçon de 8 ans.

“Techniquement, c’est une chanson extrêmement difficile, et en même temps, c’est une chanson qui lui va très très bien : le côté un peu Showman avec une certaine démonstration vocale. (…) Tout n’est pas parfais chez Natihei, c’est-à-dire qu’on va le sentir parfois avaler sa salive, reprendre son souffle…” explique sa coach, la chanteuse Jenifer, qui lui donne quelques conseils : “Il faut juste que tu respires. Prends le temps d’aller au bout de tes notes, et tu auras plus de force si tu restes bien les pieds ancrés au sol, (…) et tu te sers de ton ventre”. En tous les cas, une chose sûre, Natihei est une révélation : “C’est un peu le phénomène de cette saison de The Voice Kids. Il est petit, mais en même temps, il a une voix des plus grands, sincèrement, c’est très surprenant pour son âge (…) Je pense que le chapeau de Soprano va s’envoler !”.

La famille de Natihei.

C’est donc devant un jury bluffé à l’unanimité par sa prestation que Natihei a chanté. “Il y a eu des passage, whaou les notes ! J’ai dit : ‘c’est un adulte qui chante là, mais après, quand tu le regardes, tu vois le petit enfant de 8 ans qui est là, qui a envie de chanter, de montrer qu’il aime ça, et franchement, c’est magnifique” s’est exclamé Soprano. “Ce qui est incroyable chez Natihei, c’est justement cette contradiction entre son jeune âge et la profondeur qu’il met dans son chant. C’est un vrai et grand interprète avec une grande technique, et il n’en fait pas trop, ça reste détaché comme un enfant, et ça fait la beauté de Natihei et de ce qu’il nous offre” a ajouté encore Amel Bent.

Quant à Jenifer, qui à l’issue de toutes les prestations de ses jeunes protégés a choisi de retenir Natihei pour la grande finale, elle a déclaré : “j’aime bien retrouver ce côté pur que nous-mêmes adultes, on essaie de cultiver. J’aime ça chez toi, c’est ce que je préfère”.

“J’ai été choisi, je suis super heureux” a confié notre petite star du fenua. Et pour savoir quel talent de l’équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids, rendez-vous vendredi 25 octobre, à 19 heures 30 sur TNTV pour la grande finale.