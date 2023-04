The Voice cherche des candidats au fenua, le Grand casting est en cours

Le Grand casting, présélection pour les castings The Voice & The Voice Kids, est de retour au fenua. Les auditions ont lieu en ce moment et jusqu’à vendredi.

Huit événements à micro ouvert sont par ailleurs prévus. Quatre ont déjà eu lieu dans des établissements de Papeete. Quatre autres sont au programme : ce mardi au Baroof, mercredi au Be You et jeudi au Malabar à partir de 19h30. Les micros ouverts permettent de détecter des talents en dehors des auditions déjà organisées.

À l’issue des auditions, 20 enfants et 20 adultes seront sélectionnés pour participer aux castings polynésiens de The Voice & The Voice Kids.

Vendredi 16 juin, au cours d’une soirée spéciale qui se déroulera au Tahiti pearl beach à Arue, les sélectionnés interpréteront 1 titre de leur choix sur scène, en public, face à un membre de la production de The Voice France.

Plusieurs Polynésiens ont déjà participé à The Voice : Teiva LC ou encore Natihei chez les « Kids »…

Les vidéos des auditions sont diffusées sur la page Facebook de l’événement, ICI