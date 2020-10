Tere’ori danse l’histoire du ‘aito Taumata au marae Arahurahu

Lauréat du Heiva i Tahiti 2019 en catégorie Hura Ava Tau, le groupe Tere’ori, mené par Taina Tinirauarii, présente au grand public l’histoire d’un guerrier légendaire, Taumata, qui triomphera des épreuves imposées par le roi Pomare II pour intégrer sa garde royale.

Le spectacle devait avoir lieu au mois de juillet, comme il est de coutume depuis que le Conservatoire artistique produit un spectacle vivant au marae Arahurahu chaque année depuis 2014. Reporté en raison de la situation sanitaire, il aura finalement lieu chaque samedi et dimanche entre le 17 octobre et le 1er novembre.

Danseuses, danseurs, chanteurs et musiciens… 80 artistes portent ce spectacle où la part belle est donnée aux tu’aro ma’ohi.

Pratique



Taumata Te ‘Aito Tu’iro’o

Chaque samedi et dimanche à 15h45 au marae Arahurahu

Les 17, 18, 24, 25, 31 octobre et 1er novembre

Tarif unique : 2.000 Fcfp

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute, en ligne sur ticket-pacific.pf, et sur place deux heures avant le spectacle.