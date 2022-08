Te farereiraa : le prochain festival des Australes aura lieu en novembre

Le prochain festival des iles Australes se tiendra à Tubuai. Aujourd’hui, tous les maires sont motivés pour valoriser le patrimoine culturel traditionnel de leurs îles respectives. Lors de cette rencontre, il s’agissait pour les maires et le Pays de déterminer le calendrier du festival. Ce calendrier doit notamment tenir compte des dates de disponibilité des moyens de transports interinsulaires et des moyens d’hébergement de l’île de Tubuai pour accueillir près de 500 personnes en provenance des 4 îles sœurs. Ainsi, les maires ont décidé de fixer la date du festival à la seconde semaine de novembre 2022.

Le président Edouard Fritch et les maires ont également échangé sur d’autres aspects de l’organisation et de la logistique d’un événement culturel de cette ampleur. Le thème retenu pour ce festival est ” Te farereiraa”. Le ministre de la culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a insisté auprès des maires des Australes que chaque île vienne valoriser ses chants et danses traditionnels et que chaque troupe évite les influences des autres archipels. Le “Te farereiraa” doit exprimer l’authenticité des expressions culturelles de l’île. Ce souhait est totalement partagé par l’ensemble des maires présents.