Te Ana Hotu brille au festival Taste of Tahiti 2019

18 heures, les portes s’ouvrent, ils sont déjà des centaines à faire la queue pour assister au spectacle. Grâce au soutien du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture, la troupe Te Ana Hotu a cette année marqué les esprits, en accueillant spectateurs et festivaliers à la manière locale, avec orchestre, et fleurs de Tiare tahiti.

“Nous avons loupé le spectacle il y a trois ans, et cette année, on s’est dit qu’il en était hors de question ! Et nous sommes là”, nous dit ravit, Michel Lefevre, touriste français de passage en Californie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

19 heures marque le début des festivités, Te Ana Hotu accompagnée de l’école de danse californienne Te Ori Mana entre en scène et enchaîne les tableaux : otea, aparima, danse du feu, danse du cochon… La 6ème édition du festival Taste of Tahiti remporte une fois de plus un vif succès auprès du public américain. “C’est incroyable, il y a plus de 700 personnes à table ce soir, et je pense que la communauté de Temecula est vraiment honorée d’avoir eu le privilège d’accueillir la culture polynésienne chez elle. Félicitations à tous, cette réussite, on vous la doit vraiment, merci” déclare Martin Vu, du comité organisateur du festival.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“C’est extraordinaire. Je ferme les yeux et je suis en vacances à Tahiti” confie un spectateur. “C’est exceptionnel pour moi d’être ici. C’est la première fois. Je suis vraiment heureux” ajoute Ika Otto, danseur de Te Ana Hotu.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Matatini Mou (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La meilleure danseuse du Heiva i Tahiti 2019, Matatini Mou, ainsi que le groupe Te Rahiti Nui emmené par Lorenzo Schmidt et Teiki, ont également apporté leur soutien à l’événement. “Le spectacle de ce soir était basé sur le thème de Taste of Tahiti, c’est-à-dire un avant-goût de Tahiti. Effectivement, on ne peut que leur promettre quelque chose de merveilleux, de beau, au travers de cet avant-goût grâce à nos chants et nos danses. Et ça leur donne envie. C’est un pont entre ici et nos îles” explique Lorenzo.

L’occasion de faire rayonner la culture polynésienne au-delà de nos frontières. Cette nouvelle édition s’est achevée sur des tonnerres d’applaudissements.