Taiarapu-Ouest dans les starting-blocks des JO

Trois unu, représentant les trois sections de communes de Taiarapu-Ouest ont été installés sur les quais de Tavania pour accueillir les touristes sur la plateforme où se trouvent les fare des artisans. Un accueil au son des orero et des tarava. » On a 17 fare, et parmi eux, il y a des fare de 3-4 familles, parce qu’elles se sont associées. Il y a aussi des associations culturelles qui sont aussi parmi les exposants » indique Jonathan Tarihaa, maire délégué de Vairao.

Tatouage, paréos, créations locales, produits agricoles, massages, restauration… les exposants de Taiarapu-Ouest espèrent ainsi profiter des épreuves de surf des JO.

Des fare et des chapiteaux végétalisés ont été construits pour l’occasion. Vairao n’est soumis à aucune restriction de circulation durant les Jeux et compte bien profiter de l’afflux de touristes. « C’est important parce que Vairao, c’est la commune voisine de Teahupoo qui accueille les Jeux Olympiques. Il est important pour nous, élus du conseil municipal, de mettre en place des structures afin que notre population puisse participer au développement économique ».

Un parcours santé, un set de playground basket et un terrain de beach-volley complètent l’ensemble.

Prochaine étape pour les artisans, vendredi 19 juillet, avec l’accueil de l’Aranui, village olympique flottant.