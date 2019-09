Tahitian Hut : des concerts en hommage aux pionniers de la musique polynésienne

Félix Vilchez et une formation de musicien ont décidé de rendre hommage à “ces pionniers oubliés” et “Vahine Himene” au travers du deuxième anniversaire du Tahitian Hut. “C’est une manière différente de présenter l’histoire de la musique polynésienne. (…) On rendra hommage à tous ces hommes et femmes qui ont marqué l’histoire de la Polynésie avec leur musique : Augie Goupil, Yves Roche, Eddie Lund, Charlie Mauu, Henriette Winkler, Mila, Loma, Emma Terangi…“ explique Félix Vilchez.

Reia Poroi (voix), Antoine Arakino (voix – kamaka) , Michel Poroi (guitare), Maruarii Ateni, (guitare – ukulele), Félix Vilchez (basse – ukulele) et Vetea Arapari (percussions) seront donc présents lors de cette soirée “Tahitian Hut”.

22 chants sont prévus et des projections vidéo des années du Fare Niau viendront ponctuer les soirées. Au total deux heures de spectacle dont le premier a lieu ce samedi 21 à la salle Muriavai, et le second dans l’amphithéâtre du centre culturel Ati ti’a à Moorea, le 28 septembre avec une autre formation musicale.

“C’est la première fois qu’on exporte le spectacle à Moorea, qui réclamait ce spectacle depuis longtemps” précise Félix Vilchez.

Je suis triste et désolée de vous annoncer que je ne pourrais pas chanter le 28 septembre à Moorea, comme cela a été prévu. Pardon, merci, je vous aime. ☹️😥A une prochaine fois. Posted by Maire Tavaearii – Artiste on Thursday, September 19, 2019



Conserver et transmettre ce patrimoine musical, tel est le message de ces musiciens d’aujourd’hui. Tous espèrent que cette voix trouvera un écho dans la future génération…

PRATIQUE

Samedi 21 septembre à 19 heures à la Maison de la culture, salle Muriavai

Réservations par mail à [email protected] ou par téléphone au 89 29 11 58

Samedi 28 septembre à 18 heures dans l’amphithéâtre du centre culturel Te Pu Atiti’a à Paopao, Moorea

Billets en vente aux guichets de Terevau à Moorea et Tahiti, dans les magasins Carrefour et sur TicketPacific.pf.

Le Terevau met en place un ferry spécial nocturne.