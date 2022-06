Cet ouvrage à paraître est illustré par des tableaux de l’artiste-peintre Pascal SUN sur le thème de la musique locale dans la vie des Polynésiens. Il est accompagné d’un album de dix titres des groupes Pepena et Nostaldjeuns.

L’écriture, la peinture, la musique, trois formes d’expression sont représentées dans ce projet pour traiter de la musique locale, dans sa place fondamentale et vitale et dans sa participation à la fabrication de l’identité ma’ohi et de sa culture musicale.