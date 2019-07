Sondage : Léticia Sclabas et Pai Amo meilleurs danseurs pour les internautes

Si vous aimez les belles mécaniques américaines, cet event est pour vous !

Rejoignez-nous à l’AMERICAN RIDERS’ DAY !

Un événement unique sur le front de mer de Papeete prévu le dimanche 7 juillet, de 12 h 30 à 18 h. Plus d’une centaine de Harleys, de Jeep, de Chevrolets et Blazers seront exposés pour le plus grand plaisir des passionnés.

L’American Riders’ Day, c’est le rassemblement des riders du Fenua !

Et n’oubliez pas, on ride aussi à pied, à vélo, en skate et de nombreuses activités sont prévues pour les enfants : maquillage, bouées gonflables, ateliers dessins et tableaux de terre…

Dimanche 7 juillet, de 12 h 30 à 18 heures, tous sur le front de mer, pour l’American Riders’ Day.

Programme complet et plus d’infos sur www.ville-papeete.pf ou au 87 77 00 07