SCH, Slimane et un artiste mystère… ce que Tiki Fest 2025 vous réserve

Le Tiki Fest annonce son grand retour au parc Vairai de Punaauia, les 11 et 12 avril prochain, pour une édition qui s’annonce grandiose. Ce n’est pas un, mais bien deux jours de festival qui attendent le public polynésien, fidèle au rendez-vous depuis la 1ère édition, en 2019. Pour accueillir une partie des 12 000 personnes attendues, un camping de 400 personnes sera mis en place.

Les 6 artistes internationaux

SCH, dit « le S », est installé au sommet des charts depuis son classique A7 sorti en 2015, mixtape sur laquelle figurent ses premiers gros succès : Champs Élysées, Fusil, ou encore Liquide, en featuring avec Lacrim. Plus récemment, le rappeur d’Aubagne a contribué au projet musical marseillais 13 organisé, lui ouvrant la porte d’un succès encore plus large (le clip de Bande Organisée, avec entre autres Jul, Kofs, Naps et Soso Maness compte aujourd’hui 535 millions de vues sur Youtube). Julien Schwarzer, de son vrai nom, interprétera des titres du troisième volet de sa série Julius, JVLIVS III : Ad Finem, album qu’il sortira le 6 décembre 2024.

Côté DJ Français, après Diplo, Bob Sinclar ou Martin Solveig, c’est Feder qui prendra le relais. Poids lourds des platines depuis près de 10 ans, il connaît un succès international en 2015 avec le morceau Goodbye, qui se classe numéro 1 des ventes en France durant six semaines, ainsi que dans plusieurs pays. Il est alors élu « Révélation de l’année » aux NRJ DJ Awards et enchaîne les succès avec notamment les titres Blind (2015), Lordly (2016) et Breathe (2017).

Plus habitué de Tahiti, le duo Bon Entendeur sera également de la partie. Après un concert en 2018, un autre en 2020, et une pool party – déjà au parc Vairai – en décembre 2022, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica reviennent pour la quatrième fois au fenua, avant de partir en tournée sur les plus gros festivals d’été.

Emma Peters, l’une des révélations de l’année 2023, viendra avec sa guitare et son live band dans un registre différent, mélangeant reprises acoustiques et chansons orignales. Celle qui a sorti son premier album Dimanche il y a deux ans compte des succès internationaux à son actif, comme les reprises Clandestina ou Femme like U de l’inoubliable K. Maro.

Last but not least, le chanteur Slimane, grand gagnant de la cinquième saison de The Voice en 2016. Son premier album certifié double platine, À bout de rêves, s’est classé n°1 en France, en Belgique et en Suisse à sa sortie en 2016. L’album est porté par les titres Adieu, Le vide, Frérot, ainsi que la reprise qui l’avait fait connaître lors de The Voice, À fleur de toi. Slimane a également connu un succès retentissant en collaboration avec Vitaa, leur album commun VersuS ayant été certifié double disque de diamant.

Et les organisateurs réservent une surprise au public. Un « artiste mystère, pointure mondiale de l’electro », sera dévoilé dans un second temps…

15 artistes locaux, dont les incontournables Pepena, Nohorai, Tuakana, Vaki ou encore Raimana assureront le spectacle.

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site officiel du festival.