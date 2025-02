Salon Te Rara’a : l’artisanat des Australes à l’honneur

La 17e édition du Salon Te Rara’a s’est ouverte ce vendredi dans le Hall de l’Assemblée de la Polynésie française.

Le tressage et le savoir-faire de l’archipel des Australes sont mis à l’honneur. Les visiteurs pourront découvrir des créations en tressage, mais aussi des bijoux en perles et colliers de nacre.

Deux concours seront organisés durant le salon. Le premier portera sur la réalisation d’un éventail

et le second sur la confection du plus beau chapeau. Un défilé des productions aura lieu le samedi 1er mars.

Et pour ceux qui souhaitent s’initier à l’artisanat, des ateliers sont aussi organisés.

PRATIQUE

Salon Te Raraa

Hall de l’Assemblée de la Polynésie française

Jusqu’au 6 mars

Horaires : De 8h à 17h

Entrée libre

Le programme du salon