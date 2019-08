Salon Art du Fenua du 26 août au 1er septembre

Le salon met en valeur l’artisanat local avec des créations 100% made in fenua avec des matières naturelles locales, telles que le pandanus pour la vannerie; la nacre, la perle et l’os pour la bijouterie; des huiles naturelles et essences locales pour la cosmétique etc.

Depuis plusieurs années, on observe une tendance à fusionner les matières locales avec des matières venues comme les métaux précieux, les pierres précieuses et semi-précieuses, le cuir et d’autres encore, donnant naissance à des compositions tout à fait surprenantes et originales. Vous trouverez, par exemple, des bijoux, des accessoires de mode assortis, des idées déco, de la sculpture sur os, bois, et pierre, du verre gravé et peint…

Et cette année, un couturier proposera un collection homme inédite. Des artisans marquisiens seront également présents. Au programme de ce salon, des démonstrations diverses, des animations et un défilé de mode.

PRATIQUE :



Hall de l’Assemblée de Polynésie française

De 8 heures à 17 heures tous les jours

Ouverture officielle : lundi 26 août, inauguration à 10 heures



Mardi : démonstration de gravure sur os

Mercredi : démonstration de tressage de fibres naturelles

Jeudi : démonstration de vannerie

Vendredi : démonstration de confection de parure en coquillage

Samedi : défilé de mode à 10 heures

Dimanche : dernier jour du salon, fermeture à 16 heures