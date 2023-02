Saint-Valentin, thème du 21e salon de la “Bijouterie d’Art Polynésien”

Depuis plus de 15 ans, Fauura Bouteau, celle que tout le monde appelle “Mama Fauura” réunit les artisans, les visiteurs et les amoureux de l’artisanat d’art, le temps de quelques jours de partage autour d’une passion commune : l’artisanat. Depuis, elle accompagne sans relâche, forme, encourage et soutient toute une génération d’artisans traditionnels jeunes ou confirmés, experts ou débutants.

Tous les métiers et toutes les matières sont à l’honneur : bijouterie, couture, sculpture sur bois, os et pierre, vannerie, poterie, etc. Chaque année, la détermination et le talent des artisans locaux font de la bijouterie d’art une véritable activité économique dynamique.

(Crédit Photo : Présidence)

Cette 21ème édition dédiée à la Saint Valentin sera ouverte de 8h à 18h tous les jours, jusqu’au 14 février.