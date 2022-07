Retour en images sur la soirée de remise des prix du Heiva i Tahiti

Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à l’artiste Janine Maru. Une figure incontournable du Ori Tahiti dans les années 80 et élue meilleure danseuse durant 15 ans. Puis, l’annonce des résultats s’est fait sans plus attendre, au son des toere, chaque lauréat danse le trophée à la main.

Avec toute la ferveur du public, le prix Madeleine Moua est décerné au groupe Hei Tahiti en catégorie Hura Tau. Matagi Louvat et Aubry Papeiha remportent respectivement le titre de meilleur danseuse et danseur. Les Tamari’i Teahupoo conquièrent la première place en Tārava Tahiti. En catégorie Hura ava tau, le 1er prix “Gilles Hollande” est décerné à Ia Ora Te Hura. Pour le plus beau costume, c’est la troupe Tamariki Poerani qui s’impose.