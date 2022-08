Réouverture totale du site des Trois cascades

Ce vendredi, le gouvernement a visité deux nouveaux espaces publics de plein air sur les communes de Taiarapu Est et de Hitiaa O Te Ra. Les nouveaux aménagements de l’Arboretum de Taravao ont pour objectif la redécouverte par la population de ce domaine de plus de 13 hectares et de ses sentiers de randonnée en profitant de la pédagogie déployée autour de la flore environnante. De nouvelles signalétiques ont été mises en place, et un fare Potee a été créé.

D’un coût total de plus de 13 millions Fcfp, ces travaux se sont achevés fin juillet 2022.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Édouard Fritch s’est ensuite rendu sur le site des Trois Cascades – Te Faaurumai dans la commune de Tiarei, lequel a été fermé au public depuis les intempéries de 2015.

Des travaux d’aménagement et de sécurisation du site y ont aussi été menés. Depuis, l’accès menant aux cascades Haamaremare Iti et Rahi est ouvert en proposant aux visiteurs un nouveau sentier conduisant au versant de la rivière Vaipu en empruntant une passerelle suspendue de 30 mètres.

Le gouvernement tient ainsi à ce que ces sites soient ouverts au grand public : “Nous souhaitons voir la population se le réapproprier, en mesurer l’importance, la rareté et la beauté, note Édouard Fritch. Nous souhaitons bien sûr également que ces lieux restent une étape incontournable pour les touristes qui visitent Tahiti”.

Le coût de ces travaux, d’un montant total de plus de 97 millions Fcfp, est co-financé par l’Etat dans le cadre du contrat de projet et par le Fonds Européen de Développement

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

A l’occasion de ce déplacement, le Président a également rendu visite à la famille Moreels, gérante de la pension de famille “La Plage” sise à Punaauia. Elle s’est vue remettre un panonceau venant concrétiser le classement de leur pension 2 tiare, gage de qualité des infrastructures et des prestations fournies.

Un autre projet concerne l’aménagement et la rénovation des infrastructures de la plage Taharuu. Le site fera office de Fan Zone pour l’épreuve de surf à Teahupoo, lors des jeux olympiques de 2024.