Reggae : le groupe Broussaï en concert en Polynésie

Les deux chanteurs et le batteur du groupe Broussaï sont à Tahiti pour un pacific tour. Sur cette scène ils joueront aux cotés de musiciens locaux. Broussaï, groupe de 7 membres, est une référence du reggae français. Depuis ses débuts dans la rue dans les années 2000, le groupe a bati son succès au fil des concerts live… “On a fait presque 1000 concerts maintenant. On s’est construits par le live. C’est comme ça qu’on a réussi à séduire les gens par rapport à notre musique et ce qu’on fait. C’est beaucoup par le live que les gens nous ont découvert”, explique Eric Waguet, chanteur du groupe.

Depuis un mois, les musiciens répètent les morceaux choisis parmi les 6 albums du groupe. Les deux premliers concerts à Tahiti et Moorea seront 100% live, le 3e à Bora Bora, se fera sous forme de sound system. Tumaui Holozet est musicien. Il partagera la scène avec les trois membres de Broussaï : “On travaille un peu chacun chez soi et puis on a essayé de bosser en band sans le groupe et sans le batteur. Ce n’est pas évident mais je pense qu’on a réussi à bien s’adapter au style de musique et c’est de l’expérience qu’on prend. On saute dessus quand on peut. Si on fait venir des artistes internationaux, c’est une occasion pour nous de montrer notre savoir-faire.”

Il y a 10 ans, Broussai était en Jamaïque pour enregistrer son 4e album aux cotés des grandes figures du reggae, dont Buny Wailer. L’expérience de la maturité. “On a passé un mois à Kingstone dans le studio où Marley a enregistré ses quatre premiers albums. C’était une expérience fantastique, se souvient Eric. la plus folle qu’on ai connue en 20 ans”.

Avec 3 albums studio récompensés aux victoire du reggae en 2010, 2013 et 2016, Broussai poursuit son aventure musicale, et prépare un 7e album.