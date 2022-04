Rassemblement des élèves de Terminale inscrits à l’enseignement de spécialité Tahitien

Une cinquantaine d’élèves, originaires de 7 lycées différents de Polynésie française, se sont retrouvés, toute une journée, sur le site du tombeau du roi à Arue, afin de participer à des conférences en langue tahitienne, échanger sur leurs productions et participer à des ateliers sur différentes thématiques : formes et fonction du langage, corps et rapport au monde, identité et altérité.

Dans la droite ligne de l’adoption récente de la loi de Pays sur les classes et écoles bilingues et de la création de l’enseignement optionnel ‘orero en lycée, cet enseignement de spécialité de la langue tahitienne qui a été créé dès la mise en œuvre de la réforme du lycée général et technologique de 2020, rencontre un vif succès et accueille un nombre d’élèves le plus élevé de France et d’Outre-mer.