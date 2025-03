Raiatea : participation record pour la 2ᵉ édition de la Ori Tahiti Compétition

Agés de 8 à 11 ans, les plus jeunes danseurs ont ouvert la compétition. Avec un temps qui était limité : seulement 1 minute et 30 secondes pour montrer l’étendue de leur savoir-faire.

Avec 70 compétiteurs en lice en individuel, la compétition a été très disputée cette année et le niveau était relevé. Même les grandes écoles de Tahiti ont effectué le déplacement aux Raromatai.

« C’est un bon moyen pour ces élèves de progresser », a souligné Kehaulani Changuy, de l’école de danses Arato’a, « il y a les membres du jury qui sont des experts. Et moi, en tant que professeure, j’ai aussi mon petit jugement sur mes élèves ».

Dans les coulisses, les préparatifs allaient bon train. Les compétiteurs ont ajusté leurs costumes et se sont échauffés avant de monter sur scène. Le stress était palpable, mais l’amour de la danse était le plus fort.

« Je viens avant tout pour participer. Pour moi, le seul concurrent, c’est soi-même, parce qu’il faut se surpasser et aller au-delà de ses limites », a confié une jeune participante. « On a hâte de monter sur scène et de montrer ce dont on est capable », a renchéri une autre.

Sur scène, les prétendants se sont succédé en mettant en valeur leurs costumes et leurs techniques d’exécution. Tous visaient la perfection face à un jury composé de professionnels intraitables.

« Il y avait du niveau. On a pu constater qu’ils s’étaient préparés. On voit que les danseurs sont habitués à ce genre de compétition. C’est agréable de voir que la génération montante est aussi investie dans le Ori Tahiti », s’est félicitée Tuiana Brodien, membre du jury.

La deuxième partie de soirée a été consacrée aux duos et aux groupes. Là aussi, une participation record a été constatée. Ce qui a ravi les organisateurs.

« C’est ce qui me motive, de voir plein de sourires, des enfants heureux. Bon, il y en a qui pleurent, car on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais ils ont tous la niaque. Ce sont eux qui me remercient à travers ces sourires et qui me motivent à organiser une troisième édition », a indiqué Perle renvoyé, l’organisatrice de l’évènement.

Au final, Hei Tahiti a remporté le premier prix du « groupe over all », et Arioi Vahine Ori No Hava’i celui du « groupe Mehura ». Mariane Tamarino et Toriki ont quant à eux été sacrés meilleurs danseur et danseuse en individuel.