Raiatea : 3 sites touristiques inaugurés

En déplacement sur l’île sacrée pour le week-end, les autorités du Pays et les tavana des communes de Raiatea ont inauguré vendredi trois sites touristiques de l’île, dans la vallée de Faaroa, à Taputapuatea.

Le jardin botanique, premier site visité, se veut être un hommage à la flore de Raiatea. Les aménagements ont duré près d’un an et demi, pour un coût total de 135 millions de Fcfp. Il s’agit d’une étape incontournable pour les touristes selon le maire de Taputapuatea et les prestataires touristiques.

La promenade des gabbros et le sentier de la crète des Macaranga ont également été inaugurés vendredi. Les visiteurs peuvent y découvrir une végétation luxuriante, quelques curiosités géologiques et admirer la vallée de Faaroa depuis plusieurs points de vue.

Enfin, c’est le Belvédère de Faaroa, tout juste ouvert ce mois-ci, qui a clôturé la visite du gouvernement. Situé sur le plateau, le site de 2 000 m2 offre une vue imprenable sur l’intérieure de l’île. Ce sont les élèves des classes patrimoine du collège de Taputapuatea qui sont à l’origine de la création du Belvédère, après l’avoir imaginé et dessiné.