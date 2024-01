Protect the fenua : le nouveau clip d’Aremistic, un appel à préserver la nature

Aremiti Chansin alias Aremistic sort un nouveau clip ce dimanche. La chanson, baptisée « Protect the fenua est un appel à préserver la nature. « Le message c’est que nous, le peuple des iles, on tient l’équilibre de la nature dans nos mains et qu’on dépend de la nature pour notre survie, confie l’artiste. (…) C’est à nous de choisir si on veut que nos mains apportent la protection ou la destruction. »

La préservation de l’environnement, un thème cher à Aremistic. « Je pense que vivre sur une ile nous rapproche des enjeux liés à l’exploitation de l’environnement. »

Le clip, produit localement par South Fiction, a été tourné en partie sur la côte Est de Tahiti. Et pour faire le lien entre culture et environnement, il met en scène deux figures locales : le tatoueur Patu Mamatui et Tamatea Ondicolberry, danseur.

Et si Aremistic chante souvent en anglais, il introduit cette fois le reo Tahiti. « J’aime bien mélanger les deux. J’ai plus l’habitude de chanter en anglais et j’apprends à chanter en tahitien depuis quelque temps. Souvent dans mes chansons ce sont des traductions. Dans cette chanson par exemple le 2ᵉ refrain est la traduction du premier ».

« Protect the fenua » est disponible sur la chaine YouTube d’Aremistic depuis ce dimanche.