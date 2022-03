Pina’ina’i, les arts contemporains conjugués au service de l’écrit

Chaque année, et ce depuis 11 ans, l’association Litterama’ohi présente Pina’ina’i, un spectacle mêlant la danse et les arts scéniques, dans le but de valoriser la littérature et les auteurs polynésiens. Initié par le chorégraphe et metteur en scène Moana’ura Teheiura, Pina’ina’i veut pousser la population à se familiariser avec les textes des écrivains du fenua, “parce qu’il n’y a pas de spectacle sans littérature”, remarque la présidente de Litterama’ohi, Mareva Leu.

Cette année, le spectacle dessinera le portrait de figures polynésiennes connues, et moins connues. Si en 2021, aucune représentation n’a eu lieu, le public pourra découvrir au cours de cette édition des textes de Chantal Spitz ou encore de Patrick Amaru. Des mots qui embrassent la danse traditionnelle, rythmée par la voie exceptionnelle du tenor tahitien, Peterson Cowan.

Véritable rencontre des arts et des genres, Pina’ina’i peut parfois surprendre. Mais là, la créativité n’a aucune limite.

Pratique

– Samedi 26 mars, sur le Paepae a Hiro – Maison de la Culture

– Entrée gratuite sur présentation du billet

– Billet à retirer à la Maison de la Culture