“Pīna’ina’i, l’écho de l’esprit et des corps”, de retour sur le Paepae a Hiro le 26 mars

Proposé annuellement par l’association Littérama’ohi depuis 2011, l’objectif premier de ce spectacle est de promouvoir la littérature autochtone dans le cadre des lectures publiques proposées par l’association, des lectures mises en scène accompagnées d’un spectacle inédit de danses et musiques.

“Il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur. Dans Pīna’ina’i, le mot devient source de création musicale, chorégraphique et scénique” indique Moana’Ura Tehei’ura, chorégraphe, metteur en scène et concepteur de Pīna’ina’i depuis la 1ère édition.

Cette création inédite provoque la parfaite rencontre entre auteurs, lecteurs, danseurs, chorégraphes et musiciens. “Parmi les auteurs et les orateurs, participent des grands noms de la littérature de notre pays ainsi que de jeunes auteurs prometteurs. Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir chaque année les plus grandes pointures du ‘ori tahiti issus de différents groupes de danse de Tahiti ainsi que Jeff Taneri compositeur d’un talent incontestable et reconnu dans notre pays pour soutenir ce fabuleux projet artistique…”