Pi’i Fenua : Tahiti Ia Ruru tu noa au marae Arahurahu

Mirose Paia, l’auteur du spectacle, s’est inspirée d’une très ancienne légende autour du marae Arahurahu pour faire vivre « Pi’i Fenua ou l’Appel de la terre ».

La troupe Tahiti Ia Ruru tu Noa présentera Pi’ifenua. Le spectacle s’inspire d’une légende liée au marae Arahurahu. Une légende que Mirose Paia, l’auteur, Moearii Darius et Olivier Lenoir, les fondateurs de la troupe, ont retrouvé dans les archives du service du patrimoine. “On ne connait pas l’histoire de ce marae et nous voulions la retrouver. Quand on retrouve des légendes anciennes comme celles-ci, l’intérêt est de les faire connaitre. Il y a tellement de choses qu’on ignore encore… Quand on trouve des histoires, on veut les partager”, explique Moearii Darius dans un communiqué.

Dans ce spectacle, deux guerriers, frères ignorés, vont se battre pour la terre et la place de chef. “Ne sommes-nous pas profondément liés, corps et âme, à la terre, qu’on le veuille ou non ? interroge Olivier Lenoir. C’est la terre de nos ancêtres qui devient notre terre par héritage, mais pas seulement. Si seulement, nous pouvions entendre cet appel de la terre, si nous pouvions suivre cette force intérieure qui nous pousse à retourner vers elle, à nous réconcilier avec elle ; à en apprécier la dignité et les bienfaits, à la regarder autrement, à l’entretenir, à nous battre pour la garder, à la protéger et à nous unir tous ensemble pour la transmettre à la génération future”, est-il écrit pour présenter le thème du spectacle. Un thème particulièrement d’actualité pour Olivier Lenoir : “Dans les familles, on se bat pour un bout de terrain, la terre divise. Il faut respecter la terre, être uni.“

Cette représentation sur le marae est une première pour Tahiti Ia Ruru tu Noa mais pas pour Olivier Lenoir qui a participé aux représentations historiques sur le marae orchestrées par tavana Hare Salmon. C’est aussi pour lui rendre hommage qu’Olivier Lenoir a souhaité faire ce spectacle, auquel il pensait déjà depuis plusieurs années. “J’ai toujours voulu faire un spectacle sur le marae. Ça n’a rien à voir avec To΄atā, c’est un endroit où tu ressens quelque chose, le mana. C’est un lieu où les anciens venaient se recueillir. C’est quelque chose que je ressens de manière très forte.”

Le chef de Tahiti Ia Ruru tu noa s’est entouré de danseurs chorégraphes pour créer le spectacle, se concentrant sur la mise en scène, très particulière avec les multiples espaces du site. Le marae, la falaise, les plateformes… Tout sera utilisé pour éblouir le public et surtout transmettre cet appel d’un plus grand respect de la terre. Comme à chacun de ses spectacles, les costumes seront entièrement végétaux : “Je n’utilise pas de plastique, nylon ou ruban, tout vient de la nature. Ce qui permet à cette jeunesse de découvrir cette façon de faire car ça ne pollue pas. C’est biodégradable. Je suis très attaché au respect de la nature”.

Si la guerre va un moment résonner sur le marae Arahurahu, l’histoire se termine bien.

PRATIQUE

Pi’ifenua

Tahiti Ia Ruru tu Noa au Marae Arahurahu à Paea

Les 16, 17, 23, 24, 30 Juillet 2022

Billetterie : tarif unique 2 000 Fcfp – En ligne : ticketpacific.pf – Sur place lors des jours de spectacle à partir de 14:00 – Dans les magasins Carrefour –