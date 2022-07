Philatélie : des timbres en hommage à Louise Kimitete et Coco Hotahota

Fondateur de la troupe de danse Temaeva, Coco Hotahota est décédé le 8 mars 2020 à l’âge de 79 ans d’une longue maladie. Né à Moorea, il était reconnu comme un pilier du ‘Ori Tahiti en Polynésie. En 55 ans d’existence, sa troupe aura été la plus titrée de l’histoire du Heiva i Tahiti, et aussi la troupe la plus importante en nombre, plus de 150 danseurs à l’apogée, dans les années 80.



Grande danseuse et chorégraphe au Conservatoire artistique de Polynésie, Louise Kimitete quant à elle, est née à Hatihe’u à Nuku Hiva, aux Marquises. C’est à l’âge de 16 ans, qu’elle s’est lancée dans la danse traditionnelle rejoignant deux groupes

mythiques : « ARIOI » de Mémé de Montluc, et « HEIVA », de Madeleine Moua. À Hawaii, elle a approfondi ses connaissances notamment en Hula, avant de revenir et d’intégrer le Conservatoire comme professeur.

Mamie Louise a chorégraphié de nombreux spectacles du Heiva i Tahiti et écrit plusieurs chansons. Elle est décédée à l’âge de 80 ans peu de temps après Coco, le 25 mars 2020.