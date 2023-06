« Paris – Tahiti », le nouveau voyage musical de Mareva Galanter

Mareva Galanter, Miss Tahiti 1998, Miss France 1999, mais aussi animatrice et chanteuse, a sorti un nouvel album « Paris – Tahiti », le 26 mai dernier. Cela faisait six ans qu’elle n’avait pas sorti d’opus, depuis « Les Parisiennes » avec Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra. Cette dernière a d’ailleurs écrit la majorité des chansons de « Paris – Tahiti ». Des morceaux personnels qui racontent l’enfance et la vie en Polynésie de Mareva Galanter.



« Les sons traditionnels polynésiens rencontrent une pop française et les chœurs tahitiens rencontrent des textes en français, ou l’inverse » indique l’artiste de 44 ans.

Parmi les chansons, on retrouve un duo avec le chanteur britannique de pop-rock Robbie Williams ou encore un hommage à l’arrière grand-mère de Mareva « Ma Mita ». Des chansons où l’on entend des to’ere, des himene, et même le chant des coqs ou encore les aboiements de chiens, des sons qui évoquent le fenua de Mareva. Un album de pop française en partie enregistré à Tahiti.



Et petite surprise, deux billets d’avions allers/retour Paris – Tahiti ont été glissés dans un album. Dans tous les autres albums, un coupon se cache dans le livret avec une remise sur les billets d’avion Paris-Tahiti.

Mareva Galanter était l’invitée de Fenua Access, sur TNTV, le 1er juin (à partir de 10 minutes 54 secondes) :