Ouverture du festival Haere Mai à la Maison de la culture

Le directeur de Te Fare Tauhiti Nui (TFTN), Yann Teagai, le directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, Fabien Dinard, la directrice du Musée de Tahiti et des îles, Miriama Bono, et John Mairai, récemment nommé académicien du Fare Vana’a étaient également présents pour l’événement.

À cette occasion, les autorités ont découvert plusieurs projets retraçant les 50 ans de TFTN, son histoire, sa culture et tous les moments de partage qui ont fait vibrer le cœur et l’âme des polynésiens. Une bande-dessinée dédiée aux 50 ans, une exposition virtuelle du fonds d’œuvres, une série de fresques qui vont embellir les murs de l’établissement et une exposition historique pourront être admirées jusqu’à la fin de l’année à la Maison de la culture.

Haere Mai ! retenti comme un appel au rassemblement autour de la culture, des savoirs et savoir-faire. Ce festival a pour objectif de conforter la place de la culture polynésienne et toutes ses facettes dans la conscience collective et de relancer l’activité du secteur culturel. Sous l’égide du ministère de la Culture, les établissements et services culturels du Pays se sont donc mobilisés depuis plusieurs semaines afin de rendre la culture de nouveau accessible à la population.

Afin de privilégier l’accès de la culture au plus grand nombre, l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), a également souhaité se joindre à ce festival en proposant aux résidents des maisons de quartiers un panel d’activités riches et variées : concert, ‘ori Tahiti, activités ludiques et artisanales. Toujours dans cette optique, 600 invitations ont été offertes aux résidents de ces quartiers ainsi que 150 invitations pour le personnel soignant du Centre Hospitalier de Polynésie française afin qu’ils puissent profiter des événements proposés par le festival Haere Mai.

Le Service de l’Artisanat Traditionnel a par ailleurs ouvert un village dédié aux artisans, mettant en lumière la finesse des savoir-faire et l’habileté à travailler toutes les matières. Des ateliers de vannerie, bijouterie traditionnelle, sculpture, couture seront proposés au grand public tout au long de la semaine dans les jardins de TFTN.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La population pourra également apprécier les concerts des groupes Pepena et Maruao, ainsi que les spectacles de danse des troupes Hei Tahiti et Hana Pupu Ori les jeudi 2 et vendredi 3 décembre. Cette série de spectacles sera clôturée le samedi 4 décembre par le concert de Noël produit et interprété par le Conservatoire artistique de la Polynésie française.

Les artistes, les passionnés, les mains de l’ombre qui contribuent à la mise en œuvre des spectacles, qui continuent de faire battre le cœur des traditions, de la langue, des légendes, des savoirs et des savoir-faire, seront bien présents et répondront à cet appel : Haere Mai !